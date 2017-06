Stemte mot eget parti – nå kan hun miste verv

Politikeren, som er innvalgt fra Aust-Agder, er varamedlem til Nordisk råd og til Europarådets parlamentariske forsamling. Ifølge VG vil Frp nå bytte henne ut med Helge André Njåstad og Christian Tybring-Gjedde.

Parlamentarisk leder i partiet, Harald Tom Nesvik, benekter at det er snakk om en straff.

Ingen straff

– En stortingsgruppe er til enhver tid nødt til å ha tillit til at den en velger til diverse verv og organisasjoner til enhver tid gjør dette på vegne av sin gruppe, skriver han i en epost til VG.

– Dette har ikke noe med en hevnaksjon å gjøre i det hele tatt, skriver han til avisen.

Stortingskollega reagerer

Aust-Agder-kollega på tinget, Freddy de Ruiter (Ap), reagerer kraftig på at Godskesen kan bli byttet ut.

– Det er uvanlig å blande seg inn i et annet partis anliggende, men vi må si fra at det ikke er greit å behandle mennesker på den måten. Jeg har aldri sett maken noen gang i norsk politikk, sier de Ruiter til VG.

Overfor Fædrelandsvennen sier de Ruiter at han kommer til å stemme mot forslaget når det skal opp til behandling i Stortinget.

– Jeg gjør dette som medmenneske og stortingsrepresentant. Det blir spennende å se hvordan andre representanter reagerer, sier de Freddy de Ruiter som også sitter i Stortingets valgkomitè.

Ifølge de Ruiter er det ytterst spesielt at Frp vil la en annen overta vervene helt på tampen av stortingsperioden. Derfor bryter han med den vanlige praksisen som er at Stortinget godkjenner den partiet vil ha.

– Det er helt på slutten av perioden og det gjenstår kun et par oppdrag for Godskesen. Dette blir gjort bare for å være ekkel og for å straffe og hevne, sier han.

– Bekvem med det jeg gjorde

Sist uke sa Godskesen til Fædrelandsvennen at hun var bekvem med hvordan hun stemte.

– For meg var det viktig å følge det jeg gikk til valg på. Det handlet om min troverdighet, og jeg er veldig bekvem med det jeg gjorde, sa Frp-politikeren den gang til Fædrelandsvennen.

Byttes ut på tinget

Godskesen tapte kampen om stortingsplassen for Frp i Aust-Agder til Åshild Bruun-Gundersen. Hun er dermed ferdig på Stortinget etter valget til høsten.

Godskesen har fredag kveld ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelser.