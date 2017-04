Steinblokk raste ut på Vesterveien - fare for flere ras

KRISTIANSAND: Politiet ble varslet om hendelsen klokken 14.31. Steinblokka har rast ut ved overgangen over veien mellom de to Circle K-bensinstasjonene.

Steinblokka har knust deler av trappa som går opp til gangbrua over motorveien. Veitrafikksentralen anslår at steinen er tre kubikkmeter stor.

– En forbipasserende bilist varslet politiet om at en steinblokk hadde rast ut på Vesterveien. Vi har nå sperret av gangbrua for gående fra begge sider, sier politiets innsatsleder Hans Waage til Fædrelandsvennens reporter på stedet.

Christina Østtveit

I en periode dirigerte politiet trafikken forbi stedet.

Ett kjørefelt er sperret i vestgående retning på E 39, like før bensinstasjonen. Årsaken er at det er fare for ytterligere ras.

– Entreprenør må vurdere stedet sammen med geolog, melder operasjonsleder på Twitter.

Trafikken flyter greit rett etter bensinstasjonen.

Vegtrafikksentralens entreprenør har vært på stedet for å sette opp veisperringer der steinen har rast ut.

En geolog vil bli sendt ut for å gjøre undersøkelser i løpet av dagen.

Saken oppdateres.