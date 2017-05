Sørlending vant milliongevinst i Eurojackpot

ARENDAL: Det melder Norsk Tipping i en pressemelding. Mathisen fikk også et reisegavekort på 100.000 kroner.

Det var ingen som fikk sju rette i dagens trekning, dermed vokser potten til 384 millioner kroner til neste ukes trekning.

Var på jobb

Allan Mathisen var på jobb i Danmark da Norsk Tipping ringte fredag kveld.

– Nå ble jeg tatt på senga her! Wow! Å herregud, en million. Nå ble jeg litt tam og matt jeg, sier han stille.

Bil til døtrene

– Nå er du millionær, hvordan føles det? spør Norsk Tipping.

– Det føles helt snålt. Det eneste jeg vet er at jeg skal jeg kjøpe ny bil til begge døtrene mine. Jeg sitter på jobb i Danmark og jobber, så jeg ble litt ... Nei nå ble jeg helt ... Jeg må bare hente to av kollegaene mine, sier han og ler, og da han kommer tilbake til telefonen må budskapet gjentas for den glade vinneren.

– Tusen takk, sier Mathisen, som arbeider med livbåter for båter og offshore installasjoner