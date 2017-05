Sørlandsbanen ble stengt etter trefall

KRISTIANSAND: – Det var et tre som falt over sporet i forbindelse med skogrydding, sier opplyser pressevakt Linda-Theres Trondsen i Bane Nor til Fædrelandsvennen.

Strekningen var stengt for trafikk en times tid.

Hun opplyser at treet sperret sporet like ved gamle Langemyr stasjon, like ved Ytre Strai.

NSB opplyser på sine nettsider at toget som skulle gått fra Kristiansand klokken 14.10 ble innstilt.

– Vi organiserer buss på den innstilte strekningen. Bussen ventes til Kristiansand cirka klokken 14.10, opplyses det.

Toget som gikk fra Oslo klokken 09.29 skal til Kristiansand og videre mot Stavanger, men ble stående i Vennesla på grunn av treet.

– Du må dessverre regne med forsinkelser, opplyser NSB.

