Søker etter nye branner med drone

SONGDALEN: Brannvesenet kjører mandag ettermiddag over Sørlandsbanen med drone for å få oversikt over hvilke områder som er berørt av brann. Det opplyser brannsjef Jan Røilid i Kristiansandregionen brann og redning.

– Dronen startet i sørøst, og vi beveger oss nå oppover. Den flyr nå i området nordøst for Sørlandsbanen ved Gjervoldstad. Vi har også hatt mannskaper som har gått langs banen til fots, sier Røilid.

Mannskaper fra seks stasjoner

I tillegg er det også sendt ut en robel - et arbeidstog - som skal forsøke å få oversikt over brannene.

Ved 14.30-tiden mandag ble Sørlandsbanen stengt mellom Kristiansand og Audnedal etter melding om brann flere steder langs banen. I tillegg til mannskaper fra brannvesenet i Songdalen, var også mannskaper fra Søgne, Kristiansand og Finsland da var vei. Ved 16.30-tiden har i tillegg mannskaper fra Hægeland og Vennesla deltatt i slukkearbeidet, mens andre har blitt dimittert.

Bane Nor har rekvirert ei slukkevogn, som ved 16.30-tiden passerte Gjervoldstad i Songdalen.

– Begynner å få kontroll

– Vi begynner å få kontroll på plassene der vi vet at det har brent, men det ligger et usikkerhetsmoment i at vi ikke vet om vi har oppdaget alle plassene. Til nå vet vi at det har brent minst sju steder, sier Røilid.

Brannene har oppstått langs en strekning på over en kilometer langs Sørlandsbanen i Songdalen. Flere steder har krevende terreng gjort arbeidet vanskelig for mannskapene.

– Noen av brannene har vært rimelig enkle, men andre har oppstått i skrått og bratt terreng, og da er vanntilførselen en utfordring, i tilllegg til at det er krevende å få frem mannskaper og utstyr, sier Røilid.

En periode vurderte brannsjefen å sette inn brannhelikopter. Den planen er foreløpig lagt på vent.

– Jeg tygde på det en periode, men så fikk vi positive tilbakemeldinger fra mannskapene, og kunne senke skuldrene litt. Etter et kvarter fikk vi enda mer positive tilbakemeldinger, og har lagt brannhelikopteret på vent, sier Røilid.

Torbjørn Witzøe

Togene er innstilt

Alle tog er nå innstilt på ubestemt tid.

– Det betyr at vi må innstille alle tog som skal gå langs denne strekningen. Vi jobber med å skaffe alternativ transport, sier pressekontakt Åge-Christoffer Lundeby i NSB til Fædrelandsvennen.

Ifølge Lundeby er to avganger mellom Kristiansand og Stavanger rammet. NSB opplyser på sine hjemmesider at alternativ transport blir organisert.

– Det kan bli flere, vi vet jo ennå ikke hvor langvarig dette blir, sier Lundeby.

Politiet bistår brannmannskapene.

– Det brenner på flere steder langs linja. Det er et vanskelig tilgjengelig område, som ikke ligger tett ved bilvei, sier innsatsleder Øyvind Hægeland.