«Snakkishuset» skal selges. Koster det samme som en tomannsbolig i byen

Siden 2010 har huset til Mona Bakke og Geir Tarald Nomeland vært en «snakkis» og et blikkfang for folk som ferdes forbi på riksvei 9. Nå er det til salgs for samme pris som man får en tomannsbolig for i Kristiansand.