Slukket brann i leilighetskompleks

GRIMSTAD: Politiet melder om stor røykutvikling etter at det brøt ut brann i et leilighetskompleks på Fevik fredag morgen. Like før klokken 11 opplyser politiet at brannen er slukket, en time etter at den ble varslet klokken 09.47.

Det har brent i flere boder i kjelleren i bygget.

En person blir sjekket av ambulansepersonell på stedet. Det er ikke meldt om flere personskader.

Ingen hjemme

Ved 10-tiden evakuerte politi og brannvesen beboere fra leilighetsbygget.

– Vi går gjennom bygget og låser opp alle leilighetene, opplyste operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane ved 10.10-tiden.

Like etter opplyser han at alle leilighetene er klarert, og at ingen beboere er hjemme.

– Det er 21 personer som er registrert på adressen i folkeregisteret. Arbeidet med å få oversikt over alle beboerne vil nok ta noe tid, ettersom dette er et tidspunkt på dagen der mange er på jobb, opplyste operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane da.

Ved 10.30-tiden er alle beboerne med adresse på stedet gjort rede for.

Saken oppdateres.