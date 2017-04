Slik følger du kongebesøket på fvn.no

KRISTIANSAND: Hans Majestet Kong Harald lander på Kjevik ved 10-tiden mandag formiddag.

På turen stopper han først i Vennesla og Songdalen. Etter det besøker han Haraldvigen – som også er oppkalt etter ham.

Fædrelandsvennen sender direkte fra hele kongebesøket, og sendingen kan du følge på fvn.no.

– Det er ikke så ofte vi får kongebesøk her på Sørlandet, men når det skjer er det viktig at vi dekker det skikkelig i alle kanaler. Vi har en meget populær konge, så jeg er sikker på at mange ønsker å få med seg begivenheten, selv om de ikke har mulighet til å møte opp på stedene majesteten besøker, sier nyhetsredaktør Jonas Mjaaland i Fædrelandsvennen.

– På en mandag er mange på jobb og skole, da synes vi det er fint å kunne gi leserne muligheten til å være med på direkten gjennom hele dagen, legger han til.

Kongeparet besøkte Kristiansand på sin jubileumsreise i juni. Du kan lese mer om det her.