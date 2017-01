Slåsskamp på buss

Vet du noe om hendelsen? Tips oss på nyheter@fvn.no eller telefon 03811.

KRISTIANSAND: Bussen ble stoppet av politiet på en bussholdeplass ved Vågsbygd ringvei i Kristiansand.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 21.40 mandag kveld. Ingen personer skal ha blitt skadet.

Politiet har vært i kontakt med bussjåføren og en passasjer.

– Det har vært et slagsmål mellom to personer på en buss. Hva som er foranledningen til dette er foreløpig ukjent for oss, sier operasjonsleder Geir Andersen i Agder politidistrikt.

Gjerningspersonen hadde forlatt bussen da politiet ankom stedet.

– Den fornærmede kommer til å anmelde forholdet. Så vidt vi vet skal gjerningspersonen ha vært ukjent for fornærmede, sier Andersen til Fædrelandsvennen.