Skarpskytter tilkalt for å skyte hull i dekk

AGDER: – Det dreier seg om et dekk som hadde begynt å bule. Hvis dekket hadde eksplodert kunne det ført til fare for omgivelsene, forklarer Martin Ugland, operasjonsleder ved Agder politidistrikt, til Fædrelandsvennen.

Klokka 10.00 ble politiet varslet av en medarbeider på et verksted i Stoaveien i Arendal, etter at et dekk på en dumper hadde begynte å bule ut.

Frykt for eksplosjon

Dekket skulle skiftes på verkstedet, da det ble oppdaget at ting ikke var som det skulle.

– Det var frykt for at dekket skulle eksplodere. Et slik dekk inneholder stort trykk og en stålkord. Derfor kan en eksplosjon medføre fare, forteller operasjonslederen.

Ernest Boswarva

Skarpskytter

En av politiets skarpskytter ble tilkalt, og vedkommende skjøt hull dekket.

– Det ble satt et skudd i dekket, slik at lufta kunne sive ut, sier Ugland.

– Hvor spesielt er dette oppdraget?

– Vi har tidligere gjort dette med gassflasker, tønner og også dekk. Slike oppdrag dukker opp innimellom.

Politiet skal ha holdt folk på avstand under operasjonen.