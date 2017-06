Sjøfly styrtet etter nødlanding

Nødetatene fikk melding om flystyrten klokken 15.27. Like etter var helsepersonell, politi og brannvesen på stedet.

– Tre personer var ombord under nødlandingen. De har kommet seg ut av egen maskin, sier vaktleder Svein Nesse i Rogaland brann og redning IKS.

Hovedredningssentralen Sør-Norge melder at de tre personene kun er lettere skadd.

Hendelsen skjedde like ved Frøylandsvatnet, i området som heter Sandtangen.

– Flyet har gått rundt under styrten, men det har ikke begynt å brenne. Det er kun snakk om litt lekkasje, men ikke så mye at det er farlig for dyreliv i området, forteller Nesse.

Han forteller at brannvesenet blir på stedet for å bistå helse og politi.

Aftenbladet oppdaterer saken.

