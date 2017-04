Seksåring alvorlig skadet etter påkjørsel

KRISTIANSAND: Akuttmottaket ved Sørlandet sykehus meldte klokka 20.36 at jenta er alvorlig skadet og ustabil, og at hun er overflyttet til Oslo universitetssykehus Ullevål med luftambulanse.

Like før klokka fem tirsdag ettermiddag kom meldingen om at et barn var blitt påkjørt på Gimlekollen i Kristiansand. Ulykken skjedde ved innkjøringen til Mauds vei fra Bergtoras vei. Ambulanse, politi og brann- og redning ble sendt til stedet.

Kjetil Reite

Alvorlig skadet

Politiets innsatsleder Hans Waage opplyste allerede på ulykkesstedet at mye kunne tyde på at jenta var alvorlig skadet, men at de klokka 17.40 ikke hadde fått noen tilbakemeldinger fra sykehuset om tilstanden hennes. Jenta var ved bevissthet da hun ble tatt med i ambulansen.

Ifølge politiet på stedet ble jenta truffet i hode av en bil.

Politiet stengt etter ulykken av veien der ulykka skjedde for å kunne gjøre oppmålinger og danne seg et bilde av hendelsesforløpet.

Kjetil Reite

Gikk ut av bil

Ulykken skal ha skjedd etter at jenta ble sluppet av en bil i nærheten av en lekeplass. Da hun gikk ut ble hun påkjørt av en annen bil som kom bak. Ifølge forklaringer som politiet fikk fra vitner på stedet skal bilen som kjørte på seksåringen ha holdt lav fart.

Førerkortbeslag

Operasjonsleder Audun Eide opplyser at føreren av bilen som kjørte på jenta har fått førerkortet beslaglagt.

Beslaget er gjort på grunn av mistanke om brudd på veitrafikklovens regler om å vise aktsomhet.

Bilføreren er en kvinne i 50-årene.

Arild Sandvik

