Savnet jente (13) funnet i god behold

KRISTIANSAND: - Hun tok seg ned til veien ved klatreparken, og ble funnet av en bilist der. Hun hadde gått seg bort, og var sliten, men ellers i god form. Hun og moren dro hjem uten at hun hadde behov for helsehjelp, sier innsatsleder Hans Waage til Fædrelandsvennen like over klokka 23.

Leteaksjon

Det var klokka 21.31 at politiet fikk melding om en savnet jente i turområdet Kjærrane.

– Politiet har startet en leteaksjon og kalt ut frivillige mannskaper - i tillegg til egne ressurser, kunne Trond Bjørnøy, redningsleder ved Hovedredningssentralen på Sola, først fortelle Fædrelandsvennen.

Geir Christian Johannessen

Forsvant

Innsatsleder i politiet, Hans Waage, sa til Fædrelandsvennen på stedet at 13-åringen i Kristiansand orienteringsklubb ikke dukket opp igjen etter at hun løp et treningsløp.

Hun dro ut klokka 18, og skulle være tilbake klokka 19. Da det ikke skjedde, meldte klubben og jentas mor henne etter hvert savnet.

Frivillige fra klubben var i gang med søket, og 40 mannskaper fra Røde Kors og Norske redningshunder var på vei for å bistå i søket.

Politiet etablerte seg ved lokalene til Norsk Schäferhund Klub ved Kjærrane, og søket gikk mot Kroktjønn, da jenta plutselig dukket opp av seg selv.