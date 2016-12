Rykket ut til kraftig bål

GRIMSTAD: Klokken 16.41 meldte 110-sentralen at de hadde fått melding om en bygningsbrann.

– Grimstad brannvesen ut på mulig bygningsbrann på Hausland, skrev 110-sentralen på Twitter.

Det viste seg å dreie seg om et bål.

– Det kom inn en litt vag melding, som viste seg å være et bål, opplyser 110-sentralen.

Baard Larsen

Mulig anmeldelse

Utrykningsleder Ronny Ospevoll sier at brannvesenet tar seg av slukking av bålet.

– Det er ikke ulovlig å brenne bål nå, men dette var et ganske kraftig bål og jeg forstår at naboene har reagert og misforstått hva dette var. Nå slukker vi bålet, og så blir det opp til politiet om det også blir en anmeldelse og om vedkommende får en regning for utrykningen, sier han.

Kvistbrenning

Han betegner utrykningen som helt unødvendig.

– Vi har rykket ut med alt av mannskaper helt unødvendig. Hadde vi fått et forhåndsvarsel om et stort bål hadde vi visst hva det dreide seg om når naboene ringte. Han som gjorde dette har fått beskjed om at hvis han skal brenne bål på ny må det være et mindre et, sier han.

Bålet skal ha blitt brukt til å brenne opp kvister etter å ha kappet ned noen trær.