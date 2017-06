Rykker ut til mc-ulykke

GRIMSTAD: Ulykken ble varslet klokken 23.01. To personer er involvert, begge er ved bevissthet, melder politiet.

– Ingen andre kjøretøy er involvert. Det skal ha vært to personer på en motorsykkel. Motorsykkelen har sklidd på grus, og deretter veltet, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Audun Eide.

Fædrelandsvennens fotograf på stedet sier at to motorsykler med to personer på hver var på vei mot Beisland fra Reddal. Den ene motorsykkelen skal ha veltet etter å ha sklidd på grus.

Føreren av den andre motorsykkelen forklarer at han etter en skarp sving merket at kompisene ikke lenger fulgte etter, og at han derfor hadde snudd. Lenger nede i veien oppdager han at kameratene hadde veltet. Kameratene ringte så til politiet.

Operasjonslederen informerer om at den ene personen hevder å ha rygg- og brystsmerter etter ulykken, og at personen er sendt til Arendal sykehus.

Saken oppdateres.