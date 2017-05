KRISTIANSAND: Boligen ligger i Gransangerveien på Øvre Slettheia.

Politiet fikk meldingen klokka 08.44.

Fædrelandsvennens reporter på stedet forteller like over klokka 09 at røykdykkere er på vei ut av huset. Det er ikke synlige flammer eller røyk fra huset.

Saken oppdateres.