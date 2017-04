Politistudent slått ned på byen – for andre gang

ARENDAL: Natt til søndag endte det med at han måtte sy tre sting i haka. Volden skal ha skjedd inne på Castelle Bar.

– Gjerningsmannen var innpåsliten på en jente. Han tok tak i jenta, dro henne til seg og tvang til seg et kyss. Jeg kjenner jenta. Hun sa nei. Jeg ba mannen gå bort. Han sa ingenting, så kom plutselig slaget, forteller politistudenten til Agderposten.

Han er i begynnelsen av 20-årene.

Gjerningsmannen er i begynnelsen av 30-årene, og ble pågrepet av politiet. Saken etterforskes videre.

Til Agderposten sier politistudenten at det er andre gang han opplever å bli slått ned på Langbryggen i Arendal. For to år siden ble han utsatt for blind vold.

– Jeg føler at det ikke er bare å gå ut på byen i Arendal. Det er mer vold her enn det jeg opplever i byen hvor jeg studerer, sier mannen til avisen.