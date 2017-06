LYNGDAL: Buss stoppet på E 39

05.00: Politiet fikk melding om at en buss hadde stoppet på E 39, ved rundkjøringa i Lyngdal.

– Det var et ektepar på tur i en feriebuss. De fikk satt bussen et sted hvor den ikke hindrer trafikken, og skulle få hjelp av et verksted, sier operasjonsleder Kjell Iveland i Agder politidistrikt.

KRISTIANSAND: Mann (33) tatt etter knivtyveri