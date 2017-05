Politiloggen tirsdag 23. mai

MANDAL: Sperret inne bilist i stjålet bil

02.48: I Trybakken blir en 36 år gammel mann pågrepet i stjålet bil. Han sperres inne i forbindelse med veiarbeid av bilist og arbeidsfolk slik at han ikke fikk anledning til å kjøre videre. Pågrepet uten dramatikk. Mannen er en kjent biltyv-fremstilles for utvidet blodprøve og innsatt arrest. All honnør til publikum som først meldte om vinglete kjøring i høy hastighet-deretter sørget for å hindre videre kjøring.

ÅMLI: Kald tysk turist

02.37: Politiet får melding om "sovende" mann inne i minibanken. Utenfor står det en mc. Viser seg å være en tysk turist som hadde behov for å varme seg før han fortsetter ferien i Norge.

VENNESLA: Innbrudd i sportsbutikk

01.50 I Torsbyveien har det vært innbrudd i sportsbutikk. Det er knust en rute i butikken, og stjålet kniver og penger. En mann på 25 er pågrepet på bopel og innbrakt til arresten.