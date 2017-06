Politiloggen søndag 18. juni

LYNGDAL: 12 bøter i kontroll

Det har blitt holdt trafikkontroll på E 39 i Lyngdal i kveld. Fem fikk forenklet forelegg for høy fart, der den høyeste ble målt til 95 km/t i 70-sonen. Fem fikk det samme for mobilbruk, mens to fikk gebyr for manglende beltebruk.

MANDAL: Mc stakk fra kontroll

19.07: En mc stakk fra trafikkontroll på E 39. Politiet klarte ikke å stanse den, og oppretter sak på forholdet.

ARENDAL: 10 bilister fikk bot

18.00–20.00: Det har blitt holdt trafikkontroll, og fem bilførere har fått forenklet forelegg for mobilbruk. Ytterligere fem har fått gebyr for manglende beltebruk.

GRIMSTAD: Torpederte bil etter biljakt

ARENDAL: Bilfører til legevakt etter utforkjøring

KRISTIANSAND: To bilister «lekte seg» på grusen og kolliderte

GRIMSTAD: Trafikkuhell på E 18

KRISTIANSAND: Pågrep luskende mann

05.33: Mann lusket i Møllevannsveien. Forsøk på tyveri. En person ble pågrepet som var i besittelse av gods som måtte undersøkes.

GRIMSTAD: Narkotatt i bil

03.37: Politiet stoppet bil på E 18 ved Grimstad hvor fører kjørte uten gyldig førerkort. Fører framsto som ruset ved kontroll og blodprøve ble tatt. Ved ransaking av bilen ble det funnet en mindre mengde narkotika.

FARSUND: Innbrudd på skole

03.28: Innbrudd på Ore skole. Det var uvisst om noe var borttatt. Kriminaltekniske spor ble sikret.

ARENDAL: Dørvakt slått

02.54: En person ble innbrakt for å ha slått til en dørvakt. Sak ble opprettet.

FARSUND: Slo person i Farsund

02.19: Voldshendelse i Spind. En person ble slått etter at uvedkommende ville ta seg inn på privat arrangement. Sak opprettet.

ARENDAL: Arresterte ulydig person

02.18: Kanalplassen. En person ble innbrakt som ikke etterkom pålegg gitt av politiet.

KRISTIANSAND: Knakk nesen etter vold

01.44: Voldsepisode på Kjerrheia hvor en person knakk nesen. Gjerningspersonen kom til stedet og erkjente forholdet.

KRISTIANSAND: Pågrepet for narkotika

01.06: En person ble pågrepet for bruk og besittelse av narkotika i Tollbodgaten. Personen ble avhørt og dimittert.

KRISTIANSAND: Mann arrestert

01.06: Gravane. En mann som ikke ville rette seg etter pålegg gitt av politiet ble innbrakt.

ARENDAL: Promillepåkjørsel

00.15: Myrene. Påkjørsel bakfra der fører av bilen hadde promille på 1.26. Det var ingen personskader, men fører ble fratatt førerkortet.

ARENDAL: Forulempet tjenestemenn

00.09. Arendal sentrum. Innbrakt etter å ha forulempet tjenestemenn.

GRIMSTAD: Person arrestert

00.05: Person innbrakt fra Grimstad sentrum for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet.

Dette meldte politiet om natt til søndag:

– En hektisk natt med mange oppdrag, uten store alvorlige hendelser. Mange klager på støy/høy musikk som ikke er fulgt opp på grunn av kapasitet. Flere personer er innbrakt for ordensforstyrrelser og mange har blitt innbrakt for urinering og drikking på offentlig sted, hovedsakelig i Arendal og Kristiansand, melder politiet på Twitter.

– Det har vært veldig mye folk ute, og flere større arrangement med Hunsfest, Gjerstad Live og Kortfilmfestivalen i Grimstad. Men det har stort sett vært god stemning, selv om vi har hatt mye å gjøre, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.