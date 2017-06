22.01: Beruset bilist hjalp beruset bilist

AUDNEDAL: En bil kjørte i grøfta ved Byremo, og fikk hjelp av en annen bil på stedet. Begge sjåførene er anmeldt for kjøring i påvirket tilstand og uten førerkort.

KRISTIANSAND: Politiaksjon etter knivtyveri

GRIMSTAD: Trafikkontroll

20.00: En person har fått et forenklet forelegg etter å ha kjørt i 77 km/t i 60-sonen, og to personer for bruk av mobiltelefon ved fylkesvei 420 i Grimstad.

ARENDAL: Fyllekjøring

19.10: En mann er anmeldt for å ha kjørt moped i påvirket tilstand i Arendal.

MANDAL: Innbrudd i låve

17.41: Politiet undersøker en låve der det er meldt om innbrudd.

MANDAL: Ulykke mellom bil og moped

Mandal: Bilulykke

KRISTIANSAND: Trusler og dop

13.53: En mann er pågrepet for trusler og besittelse av narkotika i Kristiansand sentrum.

SØGNE: Mistet lappen i 80-sone

12.35: På E 39 i Søgne er en bilfører fratatt førerkortet etter å ha kjørt i 117 km/t i 80 sone.

LYNGDAL: Kjørte av veien

11.56: Trafikkuhell i Jordeskogane på fylkesvei 552. En enslig bil av veien, fører skal være ute. Les hele saken her.

KRISTIANSAND: Omkommet mc-fører

09.35: Mc-førereren fra ulykken ved Fiskebrygga tirsdag kveld er bekreftet omkommet. Pårørende er varslet. Les mer i egen sak.

KRISTIANSAND: Innbrudd i Torridalsveien aktivitetshus

08.00: Det har vært innbrudd i Torridalsveien aktivitetshus. I tillegg er det stjålet en bil av typen Volkswagen Caravelle fra stedet, med registreringsnummer KH82794.