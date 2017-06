Politiloggen mandag 12. juni

KRISTIANSAND: Pågrepet etter tyveri

06.17: To menn på henholdsvis 24 og 31 år ble pågrepet mistenkt for tyveri fra en garasje. Huseier våknet av at noen romsterte i garasjen. De to ble pågrepet ved E 39 på Fidjemoen.

ARENDAL: Pågrepet etter ruskjøring

02.33: En 45 år gammel kvinne ble pågrepet og satt i drukkenskapsarresten etter å ha blitt stoppet mistenkt for promillekjøring på Myrene. Hun fikk førerkortet beslaglagt på stedet.

MANDAL: Uønsket besøk

01.29: En 47 år gammel mann ble pågrepet og anmeldt for ordensforstyrrelser etter å ha banket på hos bekjente som ikke ønsket besøk av ham.

KRISTIANSAND: Ikke førerkort

00.52: En 36-åring er anmeldt for å kjøre bil uten førerkort på ferjekaia. Mannen som er norsk statsborger, ble stoppet for kontroll da han kjørte en litauisk bil. Bilen ble holdt igjen da det var uklarheter omkring eierforholdet.

KRISTIANSAND: Plaget kvinne

00.40: En 24 år gammel mann ble bortvist fra en adresse på Grim etter å ha plaget en kvinne.

SØGNE: Tok seg inn på skole

00.01: Politiet tok hånd om en gutt og to jenter i alderen 12 til 15 år som skal ha tatt seg inn på Nygård skole. De tok seg trolig inn på skolen via taket og en åpen dør. Det er ikke registrert ødeleggelser på skolen. Ungdommene ble overlatt til institusjon og foresatte. Barnevernet ble rutinemessig varslet.