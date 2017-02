VENNESLA: Konteinerbrann

00.16: 110-sentralen melder at Kristiansandsregionen brann- og redning i Vennesla har rykket ut for å slokke en brann i en søppelkonteiner i Skoleveien. Politiet er også på stedet. Klokka 00.37 melder brannvesenet at brannen er slokket.