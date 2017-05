KRISTIANSAND: Kontroll

05.24: Operasjonssentralen fikk inn resultatene av en trafikkontroll i Kristiansand sentrum.

117 bilister ble kontrollerte. Kontrollen førte til to anmeldelser for kjøring uten førerkort og to gebyrer for manglende sikkerhetsbelte. I tillegg ble en bil avskiltet.