Politiloggen 28. mai

Operasjonsleder i Agder politidistrikt Jon Repstad forteller om en travel natt for politiet.

– Det var ganske hektisk fram til kl. 05.00 i natt. Det var mye folk på byen, men ikke de store ordensproblemene, sier han.

LYNGDAL: Bil av veien – førerkortbeslag

03.20: Bil ut av veien. Fører mistenkes for å ha kjørt i beruset tilstand. Blodprøve og førerkortbeslag.

ARENDAL: Beruset mopedist tatt

02:40: UP stoppet beruset mopedist ved Sam Eyde skole i Arendal. Moped begjært avregistrert – avskiltet.

SØGNE: Lot ung mann uten lappen kjøre

01.50: Stoppet bil hvor fører var uten gyldig førerkort. Bileier var beruset passasjer. Tatt for overlatelsesmedvirkning. Blodprøve og fratatt førerkort.

KRISTIANSAND: Politimann dyttet på vannet

01.27: Gravane. I forbindelse med utførelse av tjenesten ble en tjenestemann dyttet på vann. Tre personer pågrepet for vold mot politiet, mm.

KRISTIANSAND: Rispet med kniv i hånden

00:05: Tollbodgata ved Kvadraturen skolesenter – rispet med kniv. 17 år gammel gutt rispet med kniv i hånden. Til legevakta for sjekk. Sak opprettes.

– Et 17-åring fikk et rift i hånda av en kniv. Vi har fått forklaring av fornærmede, og antar at gjerningspersonen var en ung person, sier operasjonsleder Jon Repstad i Agder politidistrikt.