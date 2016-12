Politiloggen 28. desember

Politiet opplyser for øvrig at det er har vært en rolig natt i Agder politidistrikt.

Sjekk dagens hendelser her:

KRISTIANSAND: Mann pågrepet

23.53: En 32 år gammel mann, som var ruset, ble pågrepet og innsatt i arresten. Mannen hadde knust en rute i en dør på rutebilstasjonen.

MANDAL: Krangling og knuffing

01.49: Flere berusede personer ble bortvist fra sentrum etter krangling og knuffing. Politiet opplyser at personene kan bli anmeldt for forholdet.

KRISTIANSAND: Narkotikabruk

03.40: En 33 år gammel kvinne, og to menn på 27 og 32 år, er anmeldt for narkotikabruk ved et hotell.

KRISTIANSAND: Melding om bygningsbrann i Kongens gate

06.15: Nødetatene rykket ut til Kongens gate, etter melding om mulig bygningsbrann. Det var ingen tegn til røyk eller flammer da de ankom stedet, og det ble søkt gjennom bygningen.

Brannvesenet konkluderte med teknisk feil på brannmelderen, og en tekniker vil sjekke dette videre.