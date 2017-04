Politiloggen 26.april

MANDAL: Vold

20.30: En 37 år gammel mann er pågrepet etter å ha brutt et besøksforbud han hadde mot et butikk i Mandal sentrum. Mannen anmeldes for bruddet, og for vold mot offentlig tjenestemann. 37-åringen er innbrakt til arresten i Kristiansand.

FROLAND: Fartskontroll

20.05: Utrykningspolitiet har hatt fartskontroll ved 50-sonen på Hynnekleiv i Froland. Det er tatt beslag i førerkortet til tre menn på 19, 58 og 60 år. Samtlige er anmeldt. Høyeste hastighet var 88 km.

KRISTIANSAND: Innbrudd

19.54: Det har vært et innbrudd i en hytte ved Rona på Strømsodden. Politiet tror innbruddet skjedde inneværende uke. Politiet skal ha en åstedsundersøkelse sammen med hytteeier i morgen.

KRISTIANSAND: Tyveri og narkotika

18.30: To menn og en kvinne er anmeldt etter butikktyveri på Sørlandssenteret. Det ble også funnet narkotika på kvinnen, som får dette i tillegg på anmeldelsen.

KRISTIANSAND: Narkotika

11.30: En mann er anmeldt for besittelse av narkotika og bæring av kniv på offentlig sted.

KVINESDAL: Brann

08.10: I Kvinesdal var det branntilløp i en garasje. Brannen er slukket, og ingen kom til skade. Årsaken til brannen er enda ukjent. Politiet skal undersøke åstedet i morgen.

ARENDAL: Ordensforstyrrelse

07.30: Politiet har innhentet en mann ved Barbugårdsjordet i Arendal etter flere meldinger om at mannen snoket rundt i området.

LILLESAND: Trafikkuhell

06.50: En person er anmeldt etter å ha kjørt ned et skilt ved Tingsaker i Lillesand. Personen mistenkes for kjøring i påvirket tilstand.

KRISTIANSAND: Bilbrann

06.05: En bil sto i brann på E18 i Timenesbakken. Ingen personer er skadet.

KRISTIANSAND: Fyll

02.05: En person er arrestert etter ordensforstyrrelse ved et utested i Kristiansand sentrum. Personen ble utvist fra utestedet, men forsøkte å komme seg inn bakveien.