Politiloggen 25. mai

ARENDAL: Stjålet båtkalesje

08.50: Politiet fikk melding om en båtkalesje som skal ha blitt stjålet fra Strømsbukt. Kalesjen tilhører en Master 680 sjekte og er beige.

KRISTIANSAND: Trafikkulykke

06.29: RV 9 Strai. En bil kjørte av veien og traff en lyktestolpe. Bilfører mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Tre personer kjørt til legevakt.

VENNESLA: Kjørte uten førerkort

05.09: En mannlig bilfører er anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.

FLEKKEFJORD: Bil gikk rundt på taket

03.54: En mann er anmeldt for kjøring i påvirket tilstand etter at bilen han kjørte havnet på taket ved Tunveien. Bilen var ikke registrert og mannen skal heller ikke hatt førerkort. Han er nå anmeldt for brudd på veitrafikkloven § 3.

Sørlandet sykehus melder at mannen er mottatt med lettere skader på Flekkefjord sykehus.

KRISTIANSAND: Aggressiv oppførsel

03.00: En mann ble bortvist fra sentrum etter å ha forstyrret ro og orden. Han skal ha hatt litt aggressiv oppførsel overfor andre.

KRISTIANSAND: Tilløp til slagsmål

02.39: Politiet fikk melding om tilløp til slagsmål i Rådhusgata. Forholdet løste seg opp, og politiet avventer eventuelle anmeldelser.

ARENDAL: Forstyrret ro og orden

02.29: To menn ble bortvist fra Arendal sentrum etter å ha forstyrret ro og orden.

KRISTIANSAND: Hevdet å ha blitt slått

01.10: En beruset mann i Suldalen hevdet å ha fått et slag i ansiktet. Politiet avventer en eventuell anmeldelse.

ARENDAL: Drikking i Pollen

01.01: En mann ble anmeldt for drikking på offentlig sted. Nærmere bestemt i Pollen.