Politiloggen 21. april 2017

KRISTIANSAND: Satt i fyllearresten

02.54: En mann som møtte opp på politivakta for å klage på et forhold som hadde skjedd i sentrum, ble selv satt i fyllearresten. Årsaken var at han nektet å oppgi personalia, og heller ikke ville fortelle hvor han bor da han fikk tilbud om å bli kjørt hjem.

KRISTIANSAND: Anmeldt for vold

02.36: En 28 år gammel mann ble pågrepet og anmeldt for å ha slått til en annen mann utenfor et utested. Offeret skal ikke ha blitt nevneverdig skadet.

ARENDAL: Brann i hageavfall

02.05: Brannvesenet rykket ut for å slukke et branntilløp i hageavfall i Rykene. Det var et 10x30 meter stort område som brant. Det var ikke fare for at brannen skulle spre seg.

MANDAL: Malte ekstra fotgjengerfelt

01.37: Noen har malt et ekstra «fotgjengerfelt» i Bryggegata, noe som resulterte i at biler ble tilgriset med hvitmaling. Gata ble midlertidig sperret av.

KRISTIANSAND: Nektet å forlat sentrum

00.57: En 44-åring fikk pålegg om å forlate sentrum etter å ha kranglet med og provosert andre. Da han nektet å etterkomme pålegget ble han satt i fyllearresten.

KRISTIANSAND: Fyllebråk

00.09: En 19-åring ble satt i fyllearresten etter å ha krangel i en restaurantkø.