Politiloggen 19. mai

ARENDAL: Kunden ble låst ut

19.24: Politiet melder at kvinnen er låst ut.

ARENDAL: Kunde innelåst på møbelbutikk

19.19: Kunde er låst inne i møbelbutikk. De har vel for gode senger på Skeidar? spør operasjonsleder.

SØGNE: Fartskontroll på Langenesveien

UP har hatt kontroll på Langenesveien. Syv forenklede forelegg for fart. Høyeste hastighet 70 km/t i 50-sone, samt to beltegebyr.

MANDAL: Kontroll ved Røyseland

UP har hatt kontroll på fv. 459 ved Røyseland. To gebyr for manglende bruk av belte, samt et forenklet forelegg for mobilbruk.

MANDAL: Syklist kjørt i ambulanse til legevakt

16.15: Søren Jaabæksvei i Mandal. Syklist har veltet og ble kjørt i ambulanse til legevakt for sjekk/behandling. Syklisten har fått et lite kutt på kinnet. Ingen politisak.

ARENDAL: Motorsykkel stjålet

Kawazaki ZL600 med registreringsnummer PR 4611 stjålet fra garasjeanlegget ved Arenasenteret i Arendal i løpet av de siste dagene.

MANDAL: Brann i garasjeanlegg

14.21: Brannvesenet melder om brann i garasjeanlegg som inneholder bilder. Les egen sak her.

KVINESDAL: Bil påkjørt bakfra

13.35: Fosseland E 39. Mindre trafikkuhell. Bil kjørte i annen bil bakfra. Ingen personskader og ingen problemer med trafikken.

MANDAL: Slåssing i byen

13.07: To menn, 22 og 31, bortvist fra senter i byen grunnet slåssing.

KRISTIANSAND: Rusede menn trakasserte forbipasserende

12.21: Wergelandsparken. To rusede menn, 49 og 32, bortvist fra sentrum frem til i morgen etter trakassering av forbipasserende.

KVINESDAL: To hunder angrep sau og lam

11.22: Et lam ble drept og en sau måtte avlives etter skader påført av to hunder. Les saken her.

ARENDAL: Politet ser alvolig på skoletrussel

Politiet i Arendal kom med en oppdatering etter gårsdagen trussel mot Sam Eyde videregående skole. Les saken her.

VENNESLA: Telefon- og fiberkabel revet ned

10.10: Drivenesvegen. Melding om strømkabel som er revet ned av større kjøretøy. Viser seg å være telefon- og fiberkabel. Fagfolk rekvirert.

KRISTIANSAND: Innbrudd og tyveri av bil

09.15: Innbrudd og tyveri av bil i løpet av natten. Hvit Toyota Hi Lux med kjennemerke PP 93251.

KRISTIANSAND: Bilskilt stjålet

00.25: To skilt er stjålet fra en personbil parkert på Grim. Registreringsnummer RJ 83501.

Saken oppdateres.