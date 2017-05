Politiloggen 17.05.17

KRISTIANSAND: Brann i moped

05.06: Det ble meldt om brann i en moped i rundkjøringen på Flekkerøy. Mopeden er utbrent. Politiet opprettet sak på forholdet.

TVEDESTRAND: Husbråk

04.20: Politiet fikk melding om husbråk i Arrestbakken. Politiet rykket ut og bortviste en 23 år gammel mann fra stedet.

ARENDAL: Drikking på offentlig sted

03.22: En 17-åring ble anmeldt av politiet for å drukket på offentlig sted, samt at han oppga uriktig personalia til politiet.

KRISTIANSAND: Slagsmål

02.54: En 27 år gammel mann ble pågrepet av politiet og siktet for kroppskrenkelse etter et slagsmål. To personer ble skadet i tilknytning til slagsmålet. Skadeomfanget er uvisst.

GRIMSTAD: Tatt med narkotika

03.00: Politiet beslagla marihuana på en person. Vedkommende har erkjent forholdet.

KRISTIANSAND: Urinering

02.39: En 26-åring ble anmeldt for urinering på offentlig sted.

LILLESAND: Slagsmål

02.34: Det ble meldt om slagsmål. Fornærmede hadde imidlertid ingen opplysninger å gi politiet om eventuelle gjerningspersoner.

RISØR: Slagsmål i sentrum

22.26: Politiet rykker ut etter melding om slagsmål. Da patruljen ankom, var det rolig på stedet.

ARENDAL: Slåsskamp

02.14: Det var slagsmål i sentrum mellom personer. Ingen av de involverte ønsket imidlertid å anmelde forholdet.

GRIMSTAD: Trafikkuhell på E 18

02.28: En bil skled av veien på E 18, ved påkjøringen til Fjære. Uhellet medførte ingen personskade.

RISØR: Person slått ned

02.03: En person ble slått ned i sentrum. Men ingen av de involverte var på stedet da politiet ankom. Anmeldelse avventes.

KRISTIANSAND: Kvinne til legevakt

02.00: En kvinne ble dytter over ende. Vedkommende ble kjørt til legevakt for sjekk. Hun hadde ingen opplysninger om eventuelle gjerningspersoner.

SONGDALEN: Overrasket tyv i hus

01.45: En huseier overrasket en innbruddstyv i eget hus. Tyven var i besittelse av bilnøkler.

KRISTIANSAND: Drikking på offentlig sted

01.48: En kvinne (23) ble anmeldt for å ha drukket på offentlig sted.

KRISTIANSAND: Ordensforstyrrelse

01.35: En 18-åring ble satt i arresten på grunn av ordensforstyrrelse.

ARENDAL: Bortvist

01.20: En 18-åring ble bortvist fra sentrum på grunn av krangling.

KRISTIANSAND: Bortvist

01.15: En 25 år gammel mann ble bortvist fra sentrum på grunn av beruselse og dårlig oppførsel.

Saken oppdateres.