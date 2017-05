GRIMSTAD: Mistet lappen i 50-sone

19.19: Up har avviklet trafikkontroll på Fjæreveien. Høyeste hastighet ble målt til 78 km/t i 50-sone. Førerkort beslaglagt. I tillegg ble det gitt sju forenklede forelegg.

HÆGEBOSTAD: Fem forelegg for høy fart

18.44: Up har avviklet fartskontroll på fylkesvei 42 i Hægebostad. Det ble utstedt fem forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet var 101 km/t i 80- sone.

ARENDAL: Ni forelegg ved Strengereid

17.50: Up har avviklet trafikkontroll på fylkesvei 410 ved Strengereid. Det ble utferdiget ni forenklede forelegg for fart.

ÅSERAL: Fem forelegg

16.30: Up har avviklet trafikkontroll på fylkesvei 455. Fem forenklede forelegg, høyeste hastighet var 101 km/t i 80-sone.

KRISTIANSAND: Trafikkuhell på Vesterveien

15.23: På E 39 Vesterveien ved Falconbrigde i østgående løp har en buss og personbil kollidert. Ingen personskader. Les hele saken her.

ARENDAL: 17 fartsbøter ved skole

12.00: På fylkesvei 408 ved Roligheten skole på Tromøy fra klokken. 12.00-1430 har Up har avholdt trafikkontroll. 17 forenklede forelegg utstedt for hastighetsovertredelser. Høyeste hastighet var 65 km/t i 40 km-sone. to forenklede forelegg for kjøreadferd, samt ett beltegebyr også utstedt.

KRISTIANSAND: Motorstans i Baneheitunnelen

10.01: Bil med tilhenger har fått motorstans retning vest ved avkjøringen til sykehuset. Les hele saken her.

FLEKKEFJORD: Ran på Maritim Hotell

02.50: Maritim Hotell i Flekkefjord ble natt til torsdag utsatt for ran. En mann truet seg til et ukjent beløp. Politiet har tatt avhør og undersøker området. Raneren skal være rundt 180 centimeter, tynn og sist kledd i oransje-lignende tøy. Les hele saken her.