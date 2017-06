Politiloggen 11. juni

KRISTIANSAND: Mistenkelig person

04.47: Politiet ble varslet om en mistenkelig person som snoket rundt i Broveien. Ingenting ble avdekket da patruljen rykket ut til området.

MANDAL: Slåsskamp II

03.42: Politiet kom over en slåsskamp i sentrum. Partene ble bortvist fra byen. Ingen personer skal ha blitt skadet.

KRISTIANSAND: Slåsskamp

03.25: To personer havnet i slåsskamp i Granlia. En person er pågrepet. Fornærmede er ikke skadet. Politiet oppretter sak på forholdet.

KRISTIANSAND: Ringte på feil ringeklokke

03.16: En person ringte på feil ringeklokke og ble tildelt flere slag i ansiktet i det han gikk inn på adressen. Forholdet er anmeldt.

Politiet har en formening om hvem gjerningsmannen er. Saken etterforskes videre.

KRISTIANSAND: Spyttet politimann i ansiktet

03.02: En mann er anmeldt for å spyttet en politimann i ansiktet. Mannen nektet å oppgi personalia til politiet og ble innsatt i arresten.

KRISTIANSAND: Sendt til legevakt

03.00: Politiet tok hånd om en overstadig beruset mann. Vedkommende ble kjørt til legevakt for sjekk.

ARENDAL: Sov utenfor Teaterplassen

02.48: Politiet ble varslet om en sovende mann utenfor Teaterplassen 2. Mannen ble vekket og tok taxi hjem.

KRISTIANSAND: Truende oppførsel

02.33: En 52 år gammel mann ble bortvist fra sentrum på grunn av aggressiv og truende oppførsel.

GRIMSTAD: Innbrakt til arresten

02.27: En beruset mann ble innbrakt til arresten da han ikke var i stand til å ta vare på seg selv.

RISØR: Kjørt hjem

02.20: En beruset mann ble kjørt hjem av politiet.

ARENDAL: Innbrudd i bolig

02.18: Politiet rykket ut til en bolig Tollbodgaten etter melding om innbrudd. Det er blant annet stjålet gull. Politiet har foretatt åstedsundersøkelse.

KRISTIANSAND: Narkotika

01.55: En mann ble pågrepet da han var i besittelse av mindre mengder narkotika.

KRISTIANSAND: Kranglete oppførsel

01.40: En 27 år gammel mann ble bortvist fra sentrum på grunn av beruselse og kranglete oppførsel.

MANDAL: Til legevakt etter slagsmål

01.36: En mann ble kjørt til legevakt etter slagsmål. Mistenkt gjerningsperson ble bortvist fra sentrum etter avhør hos politiet.

BIRKENES: Knust vindu

01.30: Politiet ble varslet om et knust vindu på Birkeland skole. Forholdet er anmeldt.

ARENDAL: Forsøkte å stjele bilde

01.26: En 21 år gammel er anmeldt for tyveri fra et utested, da han forsøkte å ta med seg et bilde. Mannen ble bortvist fra sentrum resten av natten.

SØGNE: Høylytt fest

01.24: Politiet rykket ut til Høllen for å dempe en høylytt fest.

KRISTIANSAND: Slo til vakt

01.22: En 38 år gammel mann ble pågrepet etter å ha slått til en vakt på et utested.

GRIMSTAD: Urinering på offentlig sted

01.23: En 20 år gammel mann er anmeldt for urinering på offentlig sted. Mannen erkjente forholdet.

KRISTIANSAND: Trusler

01.18: En 27 år gammel mann ble bortvist fra sentrum etter å ha fremsatt trusler mot vakter på et utested.

LYNGDAL: Kjøring i påvirket tilstand

01.06: En 24 år gammel mann er anmeldt for å ha kjørt bil i påvirket tilstand.

ARENDAL: Gikk på skoletaket

01.06: Politiet fikk melding om at det befant seg folk på taket av Sam Eyde skole. To personer ble kontrollert. Foreldre er varslet.

GRIMSTAD: Falsk legitimasjon

01.02: En 19 år gammel mann ble bortvist fra sentrum. Mannen er anmeldt for å ha benyttet falsk legitimasjon for å komme inn på et utested.

KRISTIANSAND: Slo til person

00.56: En 23 år gammel mann ble pågrepet etter å ha slått til en person på et utested.

LYNGDAL: Urinering på offentlig sted

00.40: En 22 år gammel mann er anmeldt for urinering på offentlig sted. Forholdet fant sted på Rosfjord camping.

GRIMSTAD: Bortvist

00.40: To personer ble bortvist fra sentrum på grunn av dårlig oppførsel.

ARENDAL: Sendt til legevakt

00.31: Politiet tok en person med til legevakta, da vedkommende var påvirket og ikke i stand til å ta vare på seg selv.

SØGNE: Vanskelig gjest II

00.21: Det ble meldt ifra om en vanskelig gjest ved et utested i Søgne. Gjesten hadde forlatt stedet da politiet kom fram.

KRISTIANSAND: Vanskelig gjest

00.20: Politiet bistod et utested i sentrum med å fjerne en vanskelig gjest.

KRISTIANSAND: Gikk langs toglinja

00.06: Politiet fikk kontroll på en person som gikk langs toglinja ved Gumpens Auto.