Politiloggen 10. juni

– Festivalsesongen er i gang. Det er blant annet grunnen til at vi har hatt flere oppdrag vest i fylket i natt, sier operasjonsleder Miriam Stausland lørdag morgen.

Politiet har blant annet rykket ut flere ganger til Lista lufthavn, der festivalen «Helt Texas» arrangeres gjennom helga.

Sjekk nattens hendelser her:

KRISTIANSAND: Tyveri

06.30: I løpet av natten er det stjålet to kjennemerker fra en parkert bil i sentrum: PP 55441.

KRISTIANSAND: Mann skal ha blitt slått ned

03.00: En mann meldte ifra til politiet at han hadde blitt slått ned i Vestre Strandgate. Fornærmede ble kjørt til legevakten. Politiet har ingen opplysninger om gjerningsmannen.

LYNGDAL: Høy musikk

02.52: Naboer klagde på høy musikk på Rosfjord. Politiet rykket ut til stedet og fikk dempet musikken.

LYNGDAL: Drikking på offentlig sted

02.31: En 21 år gammel mann er anmeldt for å ha drukket alkohol på offentlig sted.

GRIMSTAD: Mann fikk kuttskader i ansiktet

02.05: Politiet rykket ut etter melding om et slagsmål. En person ble kjørt til legevakt for sjekk etter å ha fått et ølglass i ansiktet.

– Mannen har fått kuttskader i ansiktet. Politiet har vært i kontakt med begge parter, og har opprettet sak på forholdet, sier operasjonsleder Miriam Stausland.

KRISTIANSAND: Bortvist fra sentrum

02.04: En 20 år gammel mann ble bortvist sentrum på grunn av dårlig oppførsel.

FARSUND: Ordensforstyrrelse

01.53: To menn på 19 og 20 år er anmeldt for ordensforstyrrelser, ved Lista lufthavn.

KRISTIANSAND: Satt i arresten

01.51: En 29 år gammel mann er anmeldt for å ha forulempet politiet. Mannen ble innbrakt til arresten.

GRIMSTAD: Høy musikk

01.50: Høy musikk fra en bolig i Spedalen forstyrret natteroen.

KRISTIANSAND: Tyveri

01.25: Det ble meldt om tyveri fra en betalingsautomat på et utested. Forholdet blir anmeldt. Politiet opplyser at gjerningsmannen er kjent.

GRIMSTAD: Høy musikk

01.05: Naboer klagde på høy musikk fra en båt i gjestehavnen. Båteieren ble pålagt å dempe musikken.

LYNGDAL: Slagsmål

01.05: Det ble meldt om slagsmål ved Rosfjord. Ifølge politiet er forholdet uoversiktlig, og det er usikkert om det kommer noen anmeldelse.

FARSUND: Mann skal ha blitt slått ned

01.00: En person opplyste til politiet at han hadde blitt slått ned ved Lista lufthavn. Gjerningsmannen er ukjent, men politiet har opprettet sak og har avhørt fornærmede.

ARENDAL: Høylytt fest

01.00: Politiet avsluttet en fest i Beverveien.

FARSUND: Fire personer bortvist fra festival

00.30: Politiet rykket ut til Lista lufthavn, der en festival ble arrangert, etter melding om bråk. Fire personer ble bortvist fra stedet.