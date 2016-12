Politilogg fredag 23. desember

KRISTIANSAND: Ufyselig oppførsel

00.01: En mann som ikke klarte å oppføre seg skikkelig ble forsøkt bortvist fra en restaurant, men etterkom ikke politiets pålegg. Mannen havnet i arresten.

– Det er ikke straffbart å ha en ufyselig oppførsel, men det er straffbart å ikke etterkomme politiets pålegg om å forlate stedet, skriver politiets operasjonsleder på Twitter.

ARENDAL: Urinering

01.43: En 20 år gammel mann blir anmeldt for å ha urinert på offentlig sted.

KRISTIANSAND: Røykutvikling i bygning

01.52: Både brannvesen og politi rykket ut til røykutvikling i en bygning på Andøya. Årsaken til røyken er ikke kjent, og det var ingen synlige skader på bygningen.

ARENDAL: Satt i arresten

01.54: En 20 år gammel mann hadde tidligere på kvelden blitt bortvist fra sentrum av politiet, men dukket opp igjen. Mannen blir anmeldt for å ikke ha etterkommet pålegg fra politiet.

ARENDAL: Mopedist kjørte av veien

02.37: En mopedist kjørte av veien ved Løddesøl, og ble kjørt videre til sykehus av en taxisjåfør.

– Føreren hadde ikke førerkort, og ble undersøkt for skader i hofta på legevakten. Han er mistenkt for å ha vært påvirket av alkohol under kjøringen, opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen i Agder politidistrikt.

Føreren er en 25 år gammel mann. Mannen nektet å forlate sykehuset etter han var ferdig, og ville ha med seg røntgenbilder.

– Mannen oppførte seg aggressivt og knuste noen leker på lekerommet, skriver politiet på Twitter.

Mannen ble deretter pågrepet og kjørt i arrest.

ARENDAL: Promillekjøring

02.38: En 21 år gammel kvinne blir anmeldt for å ha kjørt med promille ved Strømsbu.

GRIMSTAD: Pågrepet for innbrudd

04.11: En 34 år gammel mann ble pågrepet for innbrudd i en bedrift.

BIRKENES: Bil på taket

06.47: En bil har kjørt av fylkesvei 406 ved Kylland, og havnet på taket. Airbagene ble utløst.

– Føreren er uskadet, og havnet ut av veien på grunn av glatt veibane, skriver politiet på Twitter.