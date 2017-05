KRISTIANSAND: Biler ramponert

01.31: Politiet varsles etter at det er hørt slag mot en bil i Slettheiveien. En bileier ringer seinere for å melde om to biler er utsatt for hærverk: Knuste ruter og punkterte dekk. Politiet har vært på stedet, og har snakket med begge bileierne. Så langt er ingen pågrepet.