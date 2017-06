Politiet torpederte bil som nektet å stanse

GRIMSTAD/ARENDAL: Politiet mottok klokka 18.24 flere meldinger om en bil som holdt på å forårsake flere kollisjoner og hadde flere farlige forbikjøringer i Grimstad.

Politiet traff på bilen på Nedenes i Arendal, men bilføreren nektet å stanse.

Etter å ha fulgt etter bilen, ble den stanset ved Esketveitveien på Fevik. Dette skjedde ved at politiet foretok en «forsettelig påkjørsel» av bilen. Som betyr at de kjørte inn i den.

Bilføreren anmeldes for kjøring i påvirket tilstand, kjøring uten gyldig førerkort og en rekke andre brudd på vegtrafikkloven, melder politiet.

Baard Larsen

Snurret

Et øyenvitne opplyser til Fædrelandsvennen at han så politibilen kjøre inn Mercedesen bakfra, og at den da snurret 180 grader og havnet i grøfta. Ifølge vitnet kjørte politiet så inn i siden på bilen.

– Jeg hørte sirenen, og de kom styggfort her, og det sa jeg til dem. For jeg ble litt skjelven. Men de gjorde det på et oversiktlig sted, sier vitnet.

Saken oppdateres.