Politiet skjøt mann i beinet i Bergen

Klokken 02.00 fikk politiet melding om at en mann ble observert med et skytevåpen i hånden på Møhlenpris i Bergen sentrum.

– En beboer hørte stemmer utenfor leiligheten, og så fra vinduet at en mann med våpen snakket med en annen, før han gikk videre. Vitnet beskrev våpenet som en pistol, sier operasjonsleder Lars Geitle ved Vest politidistrikt.

– Rettet våpenet mot politiet

Væpnet politi rykket ut til stedet og møtte på mannen like ved Bunnpris-butikken i Welhavens gate klokken 02.16.

– Mannen truet patruljen og pekte våpenet mot dem. En av tjenestepersonene løste da skudd mot mannen, og traff han i beinet. Deretter fikk mannen raskt førstehjelp fra både politiet og ambulansepersonell, sier Geitle.

EIRIK BREKKE

En ambulanse sto i beredskap like i nærheten, og fikk raskt fraktet mannen til sykehus.

Ifølge politiet var mannen bevisst hele tiden etter at han ble skutt, men operasjonslederen kan ikke si noe mer om skadeomfanget.

– Jeg hørte at det smalt

Amalie Bjerkely (23) lå og sov da hun plutselig våknet av to høye smell.

– Jeg bråvåknet og fikk en følelse av at det var noe uvanlig som hadde skjedd. Da jeg kikket ut vinduet, så jeg tre-fire politibiler ved Bunnpris og en mann som lå på bakken. Han sa au, au, au gjentatte ganger og at han ikke hadde gjort noe, forteller Bjerkely.

Hun forteller at det sto rundt fem politifolk rundt mannen.

Amalie Bjerkely

– De jeg bor med var våkne og fortalte at det var skudd jeg hadde hørt. De fortalte også at politiet hadde sagt at han måtte legge fra seg våpenet, sier hun.

Erlend Tho (26) var våken da politiet slo til. Han holdt på å lese til eksamen.

– Jeg hørte at det smalt to ganger og skjønte med en gang at det måtte være skudd. Utenfor så jeg politiet løpe bort til en fyr, som de la i bakken og satte håndjern på, sier Tho.

Han forteller at ambulanse om raskt til stedet.

– Det er tydelig at det er i denne gaten det skjer. For to måneder siden var det også en som ble stukket med en sprøyte rett utenfor. Det er ikke særlig behagelig når en opplever slike episoder i nabolaget.

EIRIK BREKKE

– Venter på Spesialenheten

Spesialenheten for politisaker er varslet om skyteepisoden. Området er nå sperret av for videre undersøkelser, og politiet holder vakt på stedet i påvente av Spesialenheten.

– Vi vil ivareta tjenestemennene i et HMS-perspektiv. Det er ikke noe hyggelig å havne i en slik situasjon, sier Geitle.

Han vil ikke si hvilket skytevåpen mannen hadde, eller om politiet har kjennskap til mannen fra tidligere. Mannen er så langt ikke avhørt, og vil bli anmeldt for trusler mot politiet.