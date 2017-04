Politiet pågrep søndagm kveld en mann som var observert med kniv i rundkjøringa i Høllen.

Det tok en times tid før politiet fant mannen i et bolighus like i nærheten. Han ble kjørt til arrest, og blir anmeldt for ordensforstyrrelse.

Mannen var beruset, skriver politiet. Han skal ikke ha truet noen med kniven, ifølge operasjonsleder i politiet.