Politiet kjørte hjem berusede mindreårige etter ungdomsfest

KRISTIANSAND: Klokken 21.03 rykket politiet ut til en ungdomsfest i en leilighet i Gimleveien.

– Det var 40–50 ungdommer på stedet da politiet ankom, men mange av dem løp avgårde da vi kom, sier operasjonsleder Geir Andersen i Agder politidistrikt.

Høyt alkoholforbruk

Han forklarer at festen ble avsluttet av politipatruljen da de kom til stedet.

– Det var ungdommer helt ned i 15-årsalderen som drakk alkohol der. Patruljen meldte om at det har vært høyt alkoholforbruk, dårlig stemning og frekke ungdommer, forklarer Andersen.

Da Fædrelandsvennen var på stedet rundt kl 22.00, hadde to politipatruljer rykket ut. Den ene stod ved busstoppene på tunnellokket, mens den andre stod ved leiligheten der festen hadde foregått.

Politiet hadde da tatt hånd om noen av ungdommene.

Tre kjørt hjem

Tre personer ble kjørt hjem av politipatruljen. Det var ungdommer i 16–17-årsalderen.

– Vi har ikke lyktes med å komme i kontakt med de som har arrangert denne festen, og vi er usikre på hvem som eier leiligheten, forklarer Andersen.

Han legger til at bakgrunnen for at politiet ble varslet var at det var så mange berusede ungdom på stedet.