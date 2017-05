Par dømt for oppbevaring av overgrepsbilder

KRISTIANSAND: I tidsperioden januar 2013 til november 2015 var mannen og kvinnen i besittelse av til sammen 73 bildefiler og 28 filmfiler som viser seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserer barn.

Fire av bildene er egenproduserte og tatt med kvinnens mobiltelefon. Bildene viser et eller flere barns nakne kjønnsorgan.

Brukte det «dype nettet»

I dommen kommer det fram at bildene ble funnet på et amerikansk nettsted som over en lengre periode hadde blitt overvåket av amerikanske myndigheter.

Under overvåkningen ble det funnet en norsk ip-adresse, som senere førte til at politiet aksjonerte mot parets bolig i november 2015.

Fengselstraff

Bildene var lagret på en harddisk og en minnepinne.

Både mannen og kvinnen er i Kristiansand tingrett dømt til fem måneder fengsel for forholdene.

Mannen er dømt for å ha oppbevart 69 bildefiler og 28 filmfiler, samt for å ha søkt etter seksualiserte bilder av barn på internett.

Jobbet i barnehage

Kvinnen er dømt for ha produsert og oppbevart fire bilder. Retten har vurdert det som straffeskjerpende at kvinnen jobbet i barnehage da bildene ble tatt.

I formildende retning peker retten på at hun har erkjent å ha tatt bildene.

Kvinnen er i tillegg dømt for narkotikabruk, samt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Hun har også fått førerkortet beslaglagt, og må gjennomføre en ny førerprøve.