KRISTIANSAND: Onsdag kveld klokke 21.23 mottok politiet melding fra publikum som hadde hørt skyting i Baneheia.

– Politiet rykket ut til Eg-området og traff to personer. En av dem bar på et våpen som er beslaglagt, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen til Fædrelandsvennen

De pågrepne er to menn på 30 og 33 år. De satt inn i arresten mens saken etterforskes.