KRISTIANSAND: Det mener partiet Venstre, som reiste interpellasjon i bystyret.

– Det er lite lurt å belaste Vågsbygdveien med betydelig mer tankbiltrafikk når det er unødvendig og skyldes at store oljeselskaper ikke klarer å samarbeide, uttalte bystyrerepresentant Petter Benestad i møtet sent onsdag kveld.

Venstre mener tankanlegget i Ytre Vågsbygd rimer dårlig med kommunens planer om boliger på Kroodden, og at man i stedet må samle aktiviteten på Kolsdalsodden ved Vesterveien.

Arkivfoto

Investerer i Vågsbygd

Etter at Shell-anlegget på Odderøya ble revet i 2014, er det i dag to igjen i Kristiansand; YX-anlegget på Kroodden og Circle K-anlegget på Kolsdalsodden.

Sistnevnte har tradisjonelt vært det største, men flere kunder skal nå ha byttet over til Kroodden-leverandøren.

– Vi har erfart at det de siste årene er investert i en betydelig oppgradering av kaianlegget på Kroodden i Vågsbygd, og at kaien i disse dager blir ytterligere oppgradert med sikte på å ta inn enda større skip dit, sa Benestad, som fant det merkelig at utvidelsen var godkjent.

Vegard Damsgaard

Kristiansand kommune har i en årrekke jobbet for å samle byens tankanlegg på Koldsdalsodden nær E 39. Anlegget eies av kommunens næringsselskap, men driftes av Circle K.

Prosjektet er lagt på is av flere grunner, ikke minst at begge anlegg er meget operative i dag.

– Vi har prøvd hardt, men ikke fått dette til. Det skyldes flere forhold: At det er kostbart å oppgradere anlegg, konkurransesituasjonen mellom selskapene gjør at de ikke er interessert i å investere, og at man ikke kjenner fremtidens behov da det er knyttet usikkerhet til drivstofftyper, forklarer teknisk direktør Ragnar Evensen i kommunen til Fædrelandsvennen.

Han mener det mest sannsynlig er boligutvikling som kan tvinge fram en nedleggelse på Kroodden og samling ved Vesterveien.

– Bør ikke blande oss inn

Ordføreren svarte Benestad at Kroodden-anlegget er forutsatt nedlagt, slik at det en gang i fremtiden vil være kun ett tankanlegg i Kristiansand, på Kolsdalsodden.

Han bekreftet at det er gitt dispensasjon til en flytebrygge som vil redusere antall båtanløp, fordi større tankbåter kan legge til med full last.

Kollstad, Reidar

– Det oppfatter jeg som positivt. At eier finner det regningssvarende å investere i en flytebrygge, selv om anlegget skal legges ned når boliger skal bygges på Kroodden, er noe kommunen ikke kan eller bør blande seg inn i, mente Harald Furre (H).

Han mener det fra kommunens side er lagt til rette for samarbeid.

– Det er i dag en «terrorbalanse» mellom tankanleggene langs hele norskekysten, der noen er operatør her mens andre er operatør andre steder. De er altså avhengige av hverandre nasjonalt. Samarbeid på tvers av selskaper er vanlig, og det i er denne sammenhengen også forutsatt i avtalen mellom Knas og Circle K, påpekte Furre.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forutsetter at tankanlegget på Kroodden avvikles og fjernes før det blir aktuelt med boligbygging i området.

Reguleringsplanen for det store, planlagte boligområdet vest for byen forteller at tankanlegget på sikt må vike for 100-150 boenheter, 450 båtplasser og friområde langs sjøen.