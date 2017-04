Meldte om innbrudd i hytta i går - nå står den i brann

KRISTIANSAND: Hytta som brenner står i Hånesbukta på Rona. Politiet ble varslet om brannen klokken 13.23, og melder om full overtenning.

– Vi var i området da vi ble kontaktet av en person som har tilgang til fritidsboligen. Da vi kom til huset var det helt overtent, sier innsatsleder Hans Waage til Fædrelandsvennen.

Ved 14.15-tiden opplyser brannvesenet at de har kontroll på brannen, men at varmeutviklingen fortsatt er sterk.

Fædrelandsvennen får opplyst at hytteeierens far i går, onsdag, oppdaget at det hadde vært innbrudd i hytta. Vinduer var brutt opp, døra sto oppe, og sprøytespisser og ølbokser lå rundt huset. For ikke å ødelegge spor lukket mannen døra og meldte fra til politiet. Avtalen var at han skulle møte politiet ved ferieboligen klokken 13.30 torsdag. Vel fremme sto huset i brann.

Jan Oddvar Eide

Waage bekrefter at de var på vei for å undersøke åstedet på hytteadressen da brannen ble oppdaget.

– Kan det tenkes at huset har blitt påtent for å skjule spor av innbrudd?

– Det kan jeg ikke spekulere i. De tekniske undersøkelsene må avklare brannårsaken, sier Waage.

Det var en stund uvisst om det befant seg folk i huset, men brannvesenet har nå gjennomsøkt bygningen uten hell.

– Vi har foretatt et grovsøk der vi har slukket og søkt samtidig, og nå har vi også foretatt et finsøk uten funn, sier utrykningsleder Trond Busterud i Kristiansandregionen brann- og redning (KBR).

Brannvesenet kunne se røyksøylen fra brannen allerede da de kjørte over Varoddbrua.

– Da vi kom til stedet brant det i begge etasjene. Da var det bare å gyve på, og arbeidet med slukkingen har gått greit, sier Busterud.

Fædrelandsvennens reporter forteller om mye røyk på stedet, og gnistregnet sto da brannvesenet kuttet elektriske kabler inn til huset.

Hytta ligger innerst i Hånesbukta med utsikt mot sjøen.

Saken oppdateres.

Jan Oddvar Eide