KRISTIANSAND: Klokka 22.17 unndro en mc-fører seg kontroll på Strai, og veltet ved innkjøringen til Suldalen.

Det melder politiet.

Mc-føreren er tatt med til legevakt for sjekk.

– Fører av mc er anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, for ikke å ha stoppet for politiet og for brudd på andre bestemmelser i veitrafikkloven, opplyser operasjonsleder Eyvind Formoe.