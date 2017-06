Mann tatt for knivtyveri

KRISTIANSAND: Mannen ble pågrepet i Kristiansand sentrum like etter midnatt.

Politiet hadde da lett etter mannen i fire timer.

– Vi leter etter en mann som har stjålet flere kniver fra en butikk. Vi vet ikke hvor han er nå, men ønsker å få kontakt og kontroll på ham, sier operasjonsleder Eyvind Formo til Fædrelandsvennen ved 21-tiden.

Han visste da ikke om knivtyven fortsatt var inne på senteret, eller om vedkommende er ute.

Han sier at politiet ved en anledning observerte mannen, men at han klarte å komme unna. Formo opplyser at mannen ikke har oppført seg truende mot noen.

Ved 23-tiden opplyser han at politiet har avsluttet aksjonen på Sørlandssenteret.

– Vi oppretter sak på tyveriet, og saken går over til etterforskningsfase. Vi har id på gjerningsmannen, sier han.

Marie Kalvehagen

Holder nattåpent

Politiet ble varslet om tyveriet like etter klokken 20. Fædrelandsvennens reporter på stedet opplyste at politiet sto ved alle inngangene på senteret, og at politiet også var godt synlige inne på senteret i alle etasjer. Flere ambulanser og politibiler sto parkert på utsiden.

– Politiet er på jakt etter en kjenning av politiet, og vi holder løpende dialog med dem. Vi bistår dem blant annet med overvåkningsbilder. Foreløpig er situasjonen vurdert til at det ikke er nødvendig å tømme senteret for folk, sa senterleder Ruben Storevold mens aksjonen pågikk.

Det er ventet ekstra mye folk på Sørlandssenteret onsdag kveld i forbindelse med at senteret holder nattåpent frem til midnatt.