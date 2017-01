Mann skapte trøbbel - måtte stenge Vågsbygdporten

KRISTIANSAND: En mann gikk inne i Vågsbygdporten og tok ut to brannslokningsapparat, og klatret opp i en mast.

Etter hvert kommer han ned og politiet pågriper ham.

Meldingen kom like over klokka 06.00 søndag morgen, og mannen ble innbrakt av politiet. E 39 måtte stenges i vestgående løp for at politiet skulle få kontroll på situasjonen.

Operasjonsleder i Agder politidistrikt, Ole Bjørn Kleivane, sier at mannen på 21 år søndag morgen er innsatt i arresten.

Han anmeldes for ordensforstyrrelse og skadeverk.