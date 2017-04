Mann skadet i truck-ulykke

LILLESAND: Politiet ble varslet om ulykken klokka 09.20 torsdag formiddag.

– Det har vært et sammenstøt mellom to trucker, men vi har foreløpig ikke fått oversikt over hendelsesforløpet. En mann er sendt til sykehus, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Tilstanden til mannen som ble skadet er uklar.

– Det kan jeg ikke si noe om, men vedkommende var bevisst da han ble sendt av gårde til sykehuset, sier Kleivane.

Politiet på stedet opplyser at ulykken skal ha skjedd inne på kjølelageret til Asko, som holder til på Sekkebekksletta.

Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen.