Mann i 30-årene siktet for bombetrussel

LYNGDAL: Mannen er utenlandsk statsborger, men bosatt i Kvinesdal.

Det var Lister24 som først meldte nyheten.

Det var 17. januar at politiet ble varslet om bombetrusselen etter at en bussjåfør gikk gjennom en buss på rutebilstasjonen i Lyngdal.

Der fant sjåføren en lapp med en bombetrussel. Politiet gjennomsøkte bussen uten å finne noe.

Erkjente handlingen i avhør

Ifølge siktelsen, som er tatt ut av Politimesteren i Agder ved politifullmektig Kaja Michaelsen, skal mannen ha skrevet følgende beskjed på lappen:

«Mother fucker there is a bomb on this bus».

Tjenestemennene som undersøkte bussen var iført verneutstyr, men var ikke bevæpnet.

Mannen ble pågrepet av politiet samme kveld, og erkjente samtidig at det var han som hadde skrevet lappen.

– Egnet til å fremkalle frykt

Politiets operasjonssentral, stabssjefen og bombegruppa fra Oslo ble involvert i undersøkelsene.

«Lappen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt», heter det i siktelsen.

Lister24 melder at saken er berammet 18. mai i Lister tingrett.