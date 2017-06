Mann funnet i live etter stor leteaksjon utenfor Brekkestø

LILLESAND: Like etter klokka 00.30 meldte Hovedredningssentralen til Fædrelandsvennen at en mann er funnet i live i sjøen - sterkt nedkjølt. Han ble da fraktet til land for å bli tatt hånd om av helsepersonell.

Ifølge politiet ble han transportert videre med Seaking helikopter til Sørlandet sykehus i Kristiansand for videre oppfølging. Pårørende er også varslet, fikk vi beskjed om like før 01.00 i natt.

Redningsvest i kaldt vann

– Såvidt vi vet har han tilbrakt mange timer i sjøen. Men dette har vi ikke eksakt oversikt over, sa operasjonsleder i Agder politidistrikt Geir Andersen klokka 01.00

Ifølge Agderposten la han ut på fisketur mellom klokka sju og ni tirsdag kveld.

Bevisst

Mannen var ved bevissthet da han ble funnet, men sterkt nedkjølt. Han hadde på seg en redningsvest.

Han skal ha overlevd flere timer i vårkaldt vann og i tøff vind utenfor Brekkestø.

Detaljer om hva som har skjedd med båten eller hvorfor mannen havnet i sjøen, er ikke bekreftet ennå.

Meldt rundt halv elleve

Politiet meldte klokka 22.42 om mulig drukningsulykke ved Brekkestø i Lillesand.

Søket ble konsentrert i området rundt Gaupholmen og Ullerøya.

Redningsleder Edvard Middelthon ved Hovedredningssentralen på Sola hadde da slått full alarm og har fått store leteressurser på plass i leteområdet.

Flere båter

Han fortalte før midnatt at luftambulansen fra Arendal allerede var i området og søkte etter den savnede mannen, som skal være i 70-årene.

– Nå har Luftambulansen måttet avbryte. Men vi har to båter fra Røde Kors i området, to redningsskøyter og kystvaktskipet «Nornen, opplyste Middelthon klokka 00.10.

Seaking-helikopter var da fremdeles på vei. Det skulle være framme like før klokka 01.00.

Seakingen var noe forsinket grunnet meget sterkt motvind.

– Det er også sterk vind i søkeområdet, mørkt og slett ikke optimale forhold, sa redningslederen ved Hovedredningssentralen.

Strandsøk

Han opplyste at politiet koordinerte strandsøk. Det var da organisert strandsøk på øyene i området.

Til NTB sa operasjonsleder Audun Eide først dette:

– Vi fikk melding via AMK-sentralen om at en mann i 70-årene er savnet i forbindelse med en fisketur.

– Politi, brannvesen, ambulanse og luftambulanse er på stedet. Redningsskøyte og Røde Kors, og et Sea King redningshelikopter, er kalt ut, så vi setter store ressurser inn for å finne mannen, sa Eide.